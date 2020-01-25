25.01.2020 - 09:47 |
İşte Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi
'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile yıldızı parlayan Ulaş Tuna Astepe, önceki gün sevgilisi ile görüntülendi.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.