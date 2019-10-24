'İşten arta kalan tüm zamanımı aileme ayırıyorum'

AİLE BOYU ALIŞVERİŞ

Spor mağazaları başta olmak üzere birçok giyim mağazasını dolaşan Serttaş ailesi, kış ayları öncesinde bolca alışveriş yaptı.

Sahne çalışmalarının ve konserlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Yoğun tempoda ülkemizin birçok yerinde sahne almaya devam ediyoruz. İşten arta kalan zamanımın tamamını da aileme ayırıyorum" dedi.