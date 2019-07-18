18.07.2019 - 07:50
İtalya’da tarih turu
‘Hercai’ dizisinin Sultan Aslanbey’i Gülçin Santırcıoğlu, projenin sezon finali yapmasının ardından soluğu yurt dışında aldı.
Eşi Utku Başyazıcı’yla İtalya’ya giden oyuncu, Bologna, Modena ve Verona’da tarihi yerleri gezdi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.