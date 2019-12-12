İvana Sert: Ben savaşçı bir kadınım

İvana Sert, Kum Gibi şarkısındaki performansıyla ilgili kötü yorum yapanları tefe koydu.

Sert, “Kum Gibi şarkısına çok eleştiri geldi. Bunlar bence dikkat çekmek için, prim de var. Ben neden kimsenin ekmeğine karışmıyorum? Çünkü böyle bir insan değilim, iyi enerji yollarım. Bu yorumlar beni üzmüyor. Daha fazla güç ve hırs veriyor. Ben savaşçı bir kadınım. Onu unutmayın. Tabii ki türkücü olamam, çok sevdiğim için söyledim. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses de okumak isterim. Bekleyin bomba geliyor” dedi.