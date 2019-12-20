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HaberlerMagazin Haberleri Ivana Sert isyan etti: Kimse öyle bir beklentiye girmesin
20.12.2019 - 08:59 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Ivana Sert isyan etti: Kimse öyle bir beklentiye girmesin

Ivana Sert önceki gün tüm Şehit Yakınları Derneğinin Yeşilköy Wow Otel'de düzenlediği kermese katıldı.  Son dönemde müzik piyasasına adım atmasıyla çok konuşulan Sert, kendisine gelen eleştiriler hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Ivana Sert isyan etti: Kimse öyle bir beklentiye girmesin

Müzik yapmayı ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Sert, müzik çalışmaları ve şarkı söyleme tarzının eleştirilmesi hakkında sorulan sorulara, ”Tabi ben bir Whitney Houston değilim kimse öyle bir beklentiye girmesin" şeklinde cevap verdi.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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