20.12.2019 - 08:59 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Ivana Sert isyan etti: Kimse öyle bir beklentiye girmesin
Ivana Sert önceki gün tüm Şehit Yakınları Derneğinin Yeşilköy Wow Otel'de düzenlediği kermese katıldı. Son dönemde müzik piyasasına adım atmasıyla çok konuşulan Sert, kendisine gelen eleştiriler hakkındaki sorulara yanıt verdi.
Müzik yapmayı ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Sert, müzik çalışmaları ve şarkı söyleme tarzının eleştirilmesi hakkında sorulan sorulara, ”Tabi ben bir Whitney Houston değilim kimse öyle bir beklentiye girmesin" şeklinde cevap verdi.