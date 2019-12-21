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HaberlerMagazin Haberleri İvana Sert: Rap müziğe değer vermiyorum!
21.12.2019 - 09:02 | | EMRAH AKÇAAY

İvana Sert: Rap müziğe değer vermiyorum!

Modacı İvana Sert, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

İvana Sert: Rap müziğe değer vermiyorum!

Mekan çıkışı görüntülenen İvana Sert, "Uzun aradan sonra Cihangir'e geldim. Burada bir film projemiz var. Önümüzdeki sene beni kamera arkasında görebilirsiniz" dedi.

Son dönemde pop müziğin rap şarkılarının gerisinde kaldığı iddialarına cevap veren Sert, "Balon gibi bir dönem bence. Çok uzun sürmeyecek. Ben rap müziğe değer vermiyorum. Rap bir müzik değil, hikayeler anlatan besteler diyebilirim. Bu sanat değil" şeklinde konuştu. 

    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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    Cadde Yazarları

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