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HaberlerCaddeİvana Sert'ten Mustafa Kaya'ya teşekkür
29.08.2019 - 17:10

İvana Sert'ten Mustafa Kaya'ya teşekkür

Modacı İvana Sert, 'Kum Gibi' şarksıını okuduğu için kendisini destekleyen Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya’ya teşekkür etti.

İvana Sert'ten Mustafa Kaya'ya teşekkür

İvana Sert, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ahmet Kaya beyefendinin yüzbinlerce hayranı ve seveni gibi 'Kum Gibi’yi okumak benim için çok özel ve anlamlıydı. Sayın Mustafa Kaya beyefendinin destekleyici yorumlarından dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söylemişti:
"Programa İvana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim. Şarkıyı gayet güzel ve ritmine uygun bir şekilde okumuş. Yüreğine sağlık Ivana kardemişimizin. Medeni cesaret göstermiş, televizyona çıkmış okumuş. Ben eleştiri yapmayacağım çünkü eleştiri yapılacak bir şey yok. O eleştiri yaptığını zannedip de hezeyan gösterenleri de kınıyorum. Türk insanına yakışmayan sözler söylemeyin."

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteğiJandarma Genel Komutanlığınca, Hakkari'de Kıran Operasyonu kapsamında kullanılan helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaşıldı.
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