Ailecek hafta sonu gezintisine çıkan Müge Boz, Instagram'da yayınladığı kareye şu notu yazdı:

"Vina'nın şimdiden lakabı oldu. Ona sürekli 'fındık' derken bulduk kendimizi, sonra dilimizde düşmek oldu. 'Fındık ne yaptı?', 'Fındık uyuyor mu?' diye konuşmaya başladık. Fındık gibi topçuk olup uyuyor kucağımızda çünkü, çok tatlı. Bir de yunus gibi sesler çıkartıyor arada. Birbirimize sürekli 'İyi ki yaptık bu çocuğu' diyip duruyoruz Caner'le. İyi ki, iyi ki, iyi ki."