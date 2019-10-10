'İyileşen bir bağımlıyım'

Naomi Campbell, WSJ dergisinin ekim sayısına kapak oldu. 49 yaşındaki dünyaca ünlü süper model, 12 Ekim’de raflardaki yerini alacak dergiye önemli açıklamalarda bulundu. Kendisinin bir ‘survivor’ olduğunu söyleyen Campbell, “Pırıl pırıl bir hayatım olmadı ve öyleymiş gibi davranmayacağım. İlk olarak

şunu diyebilirim ki, ben bir bağımlıydım. Tanrı’ya şükürler olsun ki şimdi iyileşen bir bağımlı ve iyileşen bir alkoliğim” sözleriyle şaşırttı. Tuhaf huyları olduğundan da bahseden güzel, “Bir şeyleri kaybettiğim zaman onu aramam. Bırakırım. Kendiliğinden karşıma çıkmasını beklerim, öyle de olur” dedi ve ekledi: “Birileri vücuduma sürmem için bir şeyler verdiğinde, onu kullanmam. Arkasında bir art niyet mutlaka ararım.”