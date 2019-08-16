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16.08.2019 - 13:02

İyilik elçisi Derya Tuna

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

İyilik elçisi Derya Tuna

Oğlu İdo Tatlıses’in kurucusu olduğu İyilik Elçileri adlı derneğin gönüllüleri ile bir restoranda buluşan Derya Tuna, uzun süre yakın zamanda yapmayı planladıkları sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalıştı.

Restoran çıkışı objektiflere poz veren Derya Tuna, “Yeni eğitim ve öğretim yılı için çocuklara kırtasiye alışverişi yapacağız. Hiç bu yanımızla medyada yer almıyoruz. Asıl önem arz eden konumuz bu" diyerek, duyarlılık ve destek için çağrıda bulundu.

Uzun süre alışveriş yaparak, yeni eğitim ve öğretim yılı için çocukları mutlu etmeye hazırlanan Derya Tuna ve ekibi, alışveriş sonrası restorana tekrar giriş yaparak, yemek ve yorgunluk kahvesiyle günü sonlandırdı.

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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