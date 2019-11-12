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12.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

İyilik için buluştular

Alp Şen Vakfı, ilik nakli sürecinde yaşanan problemlere çözüm üretmeyi ve ülkemizde yetersiz olan gönüllü ilik bağışçılarının sayısını artırmayı hedefleyerek, farkındalık etkinliklerine devam ediyor.

İyilik için buluştular

Alp Şen Vakfı, ilik nakli sürecinde yaşanan problemlere çözüm üretmeyi ve ülkemizde yetersiz olan gönüllü ilik bağışçılarının sayısını artırmayı hedefleyerek, farkındalık etkinliklerine devam ediyor. Mövenpick Hotel İstanbul’da önceki akşam düzenlenen organizasyonda, Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğündeki açık artırmada; Erol Evgin, Sezen Aksu, Selami Şahin, Emel Sayın, Ayşegül Aldinç, Sertab Erener ve Yeliz’in plakları satışa çıkarıldı. Alp Şen Vakfı Başkanı Famil Aydın’ın ev sahipliğindeki gecede, çok sayıda ünlü isim yer aldı.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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