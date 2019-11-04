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04.11.2019 - 07:50 |

İyilik için el ele

Türk Kalp Vakfı yeni dönem icra kurulu başkanlığına seçilen Kadriye Olgar, tüm Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanlarını, düzenlediği yemekte ağırladı.

İyilik için el ele

Türk Kalp Vakfı yeni dönem icra kurulu başkanlığına seçilen Kadriye Olgar, tüm Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanlarını, düzenlediği yemekte ağırladı. Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ve Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Olgar’ın ev sahipliğinde, Chin Chin Restaurant’ta gerçekleşen etkinliğe, Kanada Okulları sponsor oldu. Buluşmada; vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkan veya temsilcileri ‘İyilik İçin Elele’ mesajı verdi.

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