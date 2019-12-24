‘İyilik Yapıp İyilik Bul‘ma zamanı

'İyilik Yap İyilik Bul’ adlı kitabını piyasaya çıkaran Vedat Delek, 2020 öngörülerini de rap şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Yeni yılın yıkıcı özelliklere sahip olduğunu belirten astrologla, kitabını, çalışmalarını ve yeni yıl yorumlarını konuştuk.

Yeni kitabınız hayırlı olsun. ‘İyilik Yap İyilik Bul’ güzel bir slogan. Hazırlık süreci nasıl geçti?

İkinci kitabımdan beri “İyilik yap iyilik bul” sloganını kullanıyorum. İyi olduğunuzdaki titreşimler mi, kötü hissettiğiniz andaki titreşimler mi, kararı siz verin... Bir ilacı nasıl doğru zamanda kullanırsak, hayatımıza etkisi olur, bu da öyle... 2020 biraz yıkıcı özelliklere sahip. Ancak bizi yaptığımız iyilikler, verdiğimiz sadakalar koruyacak. Yeni yıla yakışır en güzel mesaj, ‘İyilik yap iyilik bul’ olacağı için kitabımı bu isimle çıkardım. Sekiz aylık bir sürede yazıldı. Geçtiğimiz sene şükretmenin gücüyle ilgili mesajlarım vardı. Bu sene de iyilik yapıp iyilik bulma zamanı. Kötüler korksun!

Kendimizi negatif insanlardan nasıl koruyabiliriz?

Görüşmeyerek, muhatap olmayarak. Güzel bir koruma yöntemi de var. Eğer negatif enerji almak istemiyorsanız, karşınızdakini dinlerken kollarınızı bağlayın. Hep “Kısmetini bağlama” derler ama başkasının enerjisini almamakla alakalı aslında...

2020’nin kehanetlerini rap şarkı yaptınız. Bu fikir nasıl gelişti?

‘İyilik Yap İyilik Bul’ kitabıma kehanet koymayacaktım. Yayınevim, ‘Biraz astroloji dışında bir şey yap’ dedi, ‘Tamam’ dedim. Rua, parçayı seslendirdi.

Hiçbir problem yaşamadan, su gibi aktı çalışma...YouTube Astrolog Vedat Delek kanalımda ve dijital platformlardan şarkıyı dinleyebilirler.

Yeni kitap hazırlıkları başladı mı şimdiden?

2021’de çıkacak... Her sene bir kehanet kitabı çıkarıyorum. Bu artık ömrüm, sağlığım ve bilgimin yettiği sürece böyle sürecek. Dünyada yine ilk kez işitme engelliler için astroloji yapan, kendi tarotumu ortaya koyan kişiyim. Önümüzdeki yıllarda onu da piyasaya çıkaracağım.

‘Oğlak’lar şanslı’

Yeni yılın şanslı burçları hangileri?

2020’de maalesef çok şanslı burç yok. Kötü bir yıl demeyelim ama daha hareketli ve bizi uyandıracak bir sene olacak. Jüpiter, Oğlak burcunda olduğu için Oğlak burçları şans faktörü en yüksek burç...

‘Can Yaman egosunu törpülemeli’

Ünlüler dünyasıyla ilgili neler söylersiniz?

Ciddi anlamda skandallar ortaya çıkacak. Mayıs, haziran ve temmuz ayına çok dikkat etmek gerekiyor. Kavga dolu bir yıl.

Tarkan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun evlilik tarihleri çok yanlış, onların ilişkilerinde önümüzdeki zamanlarda problemler yaşanabilir. Ve ayrılığa doğru gidebilirler.

Can Yaman’ın skandalları daha çok ayyuka çıkacak. Doğum haritasına baktığımda oyunculukla ilgilenmemesi, egodan uzak durması gerektiğini ve bunun esas düşmanı olduğunu gösteriyor. Egosunu törpülemeyip sanat hayatına devam ettiği taktirde, ciddi anlamda büyük sorunlar yaşayacak.

Yeni yılda bizi neler bekliyor?

Biraz karmik bir yıl olacak. Ne ektiysek onları toplayacağız... Eğer iyilik tohumları ektiysek problemli olan 2020 yılından daha az hasarlı çıkacağız. Farkındalık adına boşa yaşıyorsak yeni yıl biraz sallayacak.

Dünya liderleri kavga içerisinde olacak. Bizim ülke olarak içimize kapanıp, kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Başka bir ülkeden medet ummamıza gerek yok. El ele vererek her türlü zorluğu atlatabiliriz.

Ekonomik kaos yaşanacak. Özellikle kasım ayından itibaren, ‘Yıkılmaz’ denilen şirketlerin dağıldığını göreceğiz.

Göğüs, meme kanseri ve mideyle ilgili rahatsızlıkların artacağı bir dönem.

Medya dünyasıyla ilgili çok büyük krizler söz konusu olacak.

Fenomenlerin de yıkılışını göreceğiz.

Erken seçim geliyor.