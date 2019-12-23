23.12.2019 - 14:56 |
İz Bırakanlar dizisi iz bırakmaya geliyor
Yapımcılığını Barış Adem Arslan'ın ve Loft yapımın yaptığı yönetmen koltuğunda Tolga Savu ve Burçin Aydın'ın oturduğu Beyaz TV'nin yeni dizisi 'İz Bırakanlar' oyuncuları geçtiğimiz akşam, tanışma yemeğinde bir araya geldi.
Oyuncu kadrosunda Levent Sülün,Buket Derelioğlu ,Aylin Kabasakal ,Yıldız Asyalı Meral Kaplan ve Kahraman Sivri gibi bir çok oyuncunun yer aldığı 'İz Bırakanlar' dizisine ilerleyen bölümlerde sürpriz isimler de dahil olacak.