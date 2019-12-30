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30.12.2019 - 07:31 | | DHA

İzel isyan etti: Açım aç!

Ünlü şarkıcı İzel, Bolu'da bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan İzel, verdiği kilolarla ilgili iddialara sahneden yanıt verdi.

İzel isyan etti: Açım aç!

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen İzelBolu'da bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konsere saatler öncesinden gelip, beklemeye başlayan hayranları İzel’i ön sıralardan takip edebilmek için birbirleriyle yarıştı. Konserde İzel sevilen şarkılarını, hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

'FOTOŞOP DEĞİL'

Konsere katılanlarla sohbet de eden İzel, zayıflamasının ardından çekilen fotoğraflarına 'fotoşop' yapıldığı yönünde eleştiride bulunanlarla ilgili hayranlarına "Fotoşop değil. Değil mi? Fotoşop değilmiş değil mi? İspat ettim" dedi.

'AÇIM AÇ'

Yeni görüntüsüyle ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki, 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz" dedi.

    Deniz Seki resmen sahneden uçtuÜnlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.
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    Cadde Yazarları

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