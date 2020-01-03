03.01.2020 - 08:00 |
İzel: Kadınların isteyip de başaramayacağı bir şey yok
Şarkıcı İzel, yılbaşı gecesi Ilgaz Dağı Milli Parkı'ında bir otelde sahne performansı sergiledi. Sahnede kırmızı ve siyah olmak üzere iki kostüm giyen İzel, kadın gücüne vurgu yaptı.
Sahnede söylediği her şarkıyı sevenleriyle seslendiren İzel, kadın dayanışmasına vurgu yapmak için bas gitaristi Miray Gedikli ile show yaptı.
Kadına yönelik şiddetin arttığı bu hassas dönemde tüm insanların bu soruna karşı birlik olması gerektiğini söyleyen İzel, “Kadınların isteyip de başaramayacağı bir şey yok” dedi.