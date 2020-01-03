Sahnede söylediği her şarkıyı sevenleriyle seslendiren İzel, kadın dayanışmasına vurgu yapmak için bas gitaristi Miray Gedikli ile show yaptı.

Kadına yönelik şiddetin arttığı bu hassas dönemde tüm insanların bu soruna karşı birlik olması gerektiğini söyleyen İzel, “Kadınların isteyip de başaramayacağı bir şey yok” dedi.