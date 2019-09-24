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24.09.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

İzel'den çarpıcı açıklamalar: Ülke kraliçeden geçilmiyor

Müzik sektöründeki ‘kral’ ve ‘kraliçe’ gibi yakıştırmaları eleştiren İzel, “Benim öyle bir takıntım yok. Ülke kraliçeden ve kraldan geçilmiyor” dedi.

İzel'den çarpıcı açıklamalar: Ülke kraliçeden geçilmiyor

İzel, müzik sektöründe starların kullandığı ‘kral’, ‘kraliçe’ ve ‘popstar’ gibi yakıştırmaları ti’ye aldı. Şarkıcı, “Herkes kendini birinci gösteriyor. Ülke kraliçeden ve kraldan geçilmiyor. Böyle bir takıntım yok. Bana, ‘kadife ses ve romantik’ diyorlar. Benim için şöhretten daha çok, saygın olmak önemli... Onu yakaladığımı düşünüyorum. Kendi yolumda ve derdimdeyim” açıklamasını yaptı.
Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki büyünün kaybolduğunu belirten İzel, “Bu sene orada konser veremedim, artık gelecek yaz inşallah... Orası er meydanı ama eskiden çok daha özeldi... Şimdi koltukları dolduramayınca, eşi dostu bedavaya alıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde sahne almak zordu, şimdi ise herkes çıktığı için sıradanlaştı. Ama Tarkan, 100 gün konser verse, yine doldurur” dedi.

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