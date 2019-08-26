İzmir'de Merve Özbey rüzgarı

'Bahçe Konserleri' kapsamında Optimum'da İzmirli hayranları ile buluşan Merve Özbey, sempatik tavırları ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog nedeniyle de büyük beğeni topladı.

Yeni albümünün çıkış parçası 'Kül'ün yanı sıra 'Yaş Hikayesi', 'Helal Ettim' gibi parçalarını seslendiren Özbey, izleyicilerden tam not aldı. İzmirlilerle birlikte coşan Özbey, gecede müzik keyfini zirveye taşıdı.