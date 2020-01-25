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25.01.2020 - 13:42 |

"İzmir’in Kızları" ayakta alkışlandı

Most Production’ın yapımcılığını yaptığı, Sezen Aksu şarkılarından oluşan, müzikli oyun "İzmir’in Kızları"nın prömiyeri, 24 Ocak akşamı Uniq Hall’da gerçekleşti. Merakla beklenen oyun, ilk kez Down Sendromu Derneği yararına oynandı.

"İzmir’in Kızları" ayakta alkışlandı

Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman'ı oyuncu kadrosunda buluşturan "İzmir’in Kızları"nın prömiyeri dün gece gerçekleşti.

80'ler döneminin esintilerini Sezen Aksu şarkılarıyla birleştirerek seyirciye keyifli bir müzikli oyun sunan ekip, 3 aylık yoğun prova döneminin ardından ilk kez seyirci karşısına çıktı. Ekip, oyunun bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Down Sendromu Derneği yararına oynanan ilk oyunda, ekibi; Adnan Polat, Ayşe Özyılmazel, Aytül-Atila Türkmen,Cüneyt Özdemir, Dilara Endican, Dilek Hanif, İnci Aksoy, Mustafa Taviloğlu, Rana-Erol Tabanca, Serdar Bilgili, Şebnem-Celal Çapa, Yonca Ebüzziya gibi sanat, iş ve cemiyet hayatından birçok önemli isim yalnız bırakmadı.

İzmir’in Kızları ayakta alkışlandı

İzmir’in Kızları ayakta alkışlandı

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