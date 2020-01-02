İzzet Yıldızhan: Rap söyleyenlere sanatçı diyemem

2020'de yeni bir albüm çıkaracağını söyleyen İzzet Yıldızhan, "Rap müziğin pop müziği geride bıraktığı bir yıl oldu, arabesk geriledi mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evet doğru, rap pop’u geride bıraktı. Arabesk gerilemez ama popa zarar verdi bu rap. Benim de oğullarım var üniversiteye giden, adamlar başka bir şey dinliyor. Anlat oğlum bunlar ne diyor diyorum, sözleri anlayamıyorum. Altı yaşındaki de aynı şeyi dinliyor" şeklinde konuştu.

"Rap müzik yapan kişilere sanatçı diyebilir miyiz?" sorusuna şarkıcı, ”Karşılık görüyorsanız sevilmekle ilgili, sevgisiyle alakalı bir şey söylemem. Sanatçı diyebilir misin dersen, sanatçı değil. Bunu kabul etmem. Yapılmış işlerin o günkü popülerliğinden sevilmeleri çok normaldir ama bir sonraki zamanda yok olacaklarını düşünüyorum. Sanatçı insan daimidir. Sanatçı üreten, yorumcu güzel okuyan, bir şeyleri üreten, kalıcı olan insandır. Baktığınız da bir şarkıyla gündeme geliyor, sonra bakıyorsunuz yok. Esas sanatçılara bakın, kendimi bildim bileli belirli isimler vardır, bizde dahil olmak kaydıyla. Bakıyorsun daimiyiz biz. Halk var karşında. Bazı sanatçının popülerliği var ama sorun hangi şarkıyla hatırlıyorsunuz diye, şarkısı yok adamın. Bunu şu andaki bazı şöhretlere de söyleyebiliyorum yani" diye cevapladı.