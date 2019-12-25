İzzet Yıldızhan: Soner de modaya uymuş

İstanbul-İzmir arası mekik dokuduğunu söyleyen İzzet Yıldızhan, "Malum İzmir'de otel var, sık sık orada olmam gerekiyor. O yüzden iki şehir arası mekik dokuyorum" dedi.

Yılbaşı programının belli olduğunu belirten şarkıcı, "30'u gecesi Kıbrıs'ta sahnede olacağım. Yılbaşı gecesi de İstanbul Nosta Costa sahnesinde yeni yılı karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Kendisiyle özleşen 'Delalım' şarkısını Soner Sarıkabadayı'nın seslendirdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldızhan, "Soner'in sesini ve tarzını çok beğeniyorum, kendi yorumuyla seslendirmiş. Son yılların moda akımına Soner de uymuş, arabesk veya bir türküyü farklı bir yorum katarak okuma olayına. Ama 'Delalım' bir türkü ve türkü dilinden başka bir dille tam anlamıyla benimsenmeyecek bir eser. Yine de kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.