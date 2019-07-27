İzzet Yıldızhan'dan hayranlarına müjde

Yaz aylarında sürekli İzmir'de sahibi olduğu otelde geçirdiğini söyleyen İzzet Yıldızhan, "Yaz aylarında genelde İzmir'de oluyorum, otelle ilgileniyorum. İş oldukça buraya geliyorum. Bu akşam ve yarın İstanbul'da konserlerimiz olacak. Sonrasında Konya'da bir konserimiz olacak. Konserler bittikten sonra tekrar İzmir'e döneceğim" şeklimde konuştu.

Arabesk albüm yapmayı çok istediğini dile getiren Yıldızhan, "Şu sıralar gerçekten o kadar yoğun bir tempoda çalışıyorum ki, albüme hazırlanmaya hiç fırsatım olmuyor. Kısmetse inşallah güzel bir arabesk albüm projem olacak" dedi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan İzzet Yıldızhan, oyunculukla ilgili de sürprizlerinin olabileceği müjdesini verdi.