18.07.2019 - 07:50
J Balvin gecesi
ABD’de ‘Çok Satan Latin Şarkılar’ listesinde en uzun süre kalan sanatçı unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Kolombiyalı J Balvin, 26 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta sahne alacak.
Konseri izlemek isteyen Turkcell Platinum müşterileri, biletlerini yüzde 20, Platinum Black müşterileri ise yüzde 35 indirimle alabilecek.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.