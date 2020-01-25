25.01.2020 - 07:50 |
Jabbar’dan ‘3leme’
Jabbar’ın kendi iç sesinden yola çıkarak ortaya çıkardığı ‘3leme’ EP’si, Universal Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluştu.
Şarkıcı, Huawei Mobile Türkiye ve Universal Music Türkiye’nin iş birliğiyle, FreeBuds 3’ün ön plana çıkan kaliteli sessizliğinden ilham aldığını söyledi. Çıkış şarkısı ‘Sen Git’ için çekilen video’da JabbaronVEVO YouTube kanalında yayınlandı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.