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18.11.2019 - 10:45 |

Jale Birsel 92 yaşında yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter'in vefatının ardından, oyuncu Jale Birsel'in ölümü tiyatro dünyasını derinden sarstı.

Jale Birsel 92 yaşında yaşamını yitirdi

Tiyatrocu Jale Birsel, hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı olan Birsel'in ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu. Yıldız Kenter'in vefat haberinin ardından, bir acı haber de İzmir'den geldi. Geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda eden Jale Birsel, İzmir Çiğli’de bir bakım evinde yaşamını yitirdi.

Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı: Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

JALE BİRSEL KİMDİR?

Dün akşam vefat eden Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel’in eşi Salah Birsel de 199 yılında vefat etmişti. 

1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitiren Jale Birsel, hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.

38 yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbirinden tamamen bağımsız, farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi. 

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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