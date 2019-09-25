25.09.2019 - 07:50 |
Jean güzeli
Sara Sampaio, Elle dergisinin İtalya edisyonunun jean sayısına kapak oldu. Çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan model, kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!