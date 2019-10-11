Jenna Dewan: Tükenmiştim

Sevgilisi Steve Kazee’den bir bebek bekleyen Jenna Dewan, bir yıl önce dokuz senelik eşi Channing Tatum’dan boşanma süreciyle ilgili People dergisine açıklama yaptı. O döneme, “Büyüme ve değişmenin zor yolculuğu” diyen 38 yaşındaki oyuncu, “Kimse boşanmak için evlenmiyor. Onunla tanıştığımda 24 yaşındaydım ve başka bir hayatın var olduğunu bile bilmiyordum. Şimdiyse kendimi anlıyor, zevkli bir yaşam sürüyorum ve mutluyum” dedi.

22 Ekim’de sağlıklı yaşam üzerine yazdığı yeni kitabını çıkaracak Dewan, “İnsanlar büyür ve değişir. Bazen de bu iş birlikte yürümez. Bu bir gecede alınmış bir karar değildi. Farklı şeyler istediğimizi zaman içinde yavaş yavaş fark ettik. Tümüyle tükenmiştim ve benim için çok zordu” şeklinde konuştu.