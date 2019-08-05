Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın saat 21.00'de vereceği konser için sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e gitti.

ANTALYA'DA 3 GÜN KALACAK

Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villaya yerleşti. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

BİLETLER DÜKENDİ

Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya çıktı. Konserin biletlerinin dün tükendiği belirtildi.

KIM KARDASHIAN ÖZEL LOCADAN İZLEYECEK

Jennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi isimlerin gelmesi bekleniyor.