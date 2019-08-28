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HaberlerCaddeJennifer Lopez'den g-string itirafı!
28.08.2019 - 10:27

Jennifer Lopez'den g-string itirafı!

‘It’s My Party’ adlı dünya turnesini bitirdikten sonra yeni filmi 'Hustlers' için tanıtım çalışmasına başlayan ABD'li yıldız Jennifer Lopez, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Jennifer Lopez'den g-string itirafı!

13 Eylül’de gösterime girecek olan 'Hustlers' filminde bir striptizciyi canlandıran Jennifer Lopez, Variety dergisine verdiği röportajla gündemde...

Film çekimleri için ilk başlarda g-string giymekte zorlandığını belirten 50 yaşındaki oyuncu, "Ben asla böyle bir şey giymem. Oraya diş ipiyle çıkıyor olacağım" demiş.

Daha sonra bir sanatçı ve güçlü bir kadın olarak bunu giymek zorunda olduğunu anladığını ifade eden Lopez, g-string’i giyerek çekime başlamış. Endişelenecek bir şey olmadığını anlayan yıldız, film için direk dansını yapmaya başlamış.

Berkay kızıyla birlikte sahneye çıktıPop müziğin sevilen ismi Berkay, önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.
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