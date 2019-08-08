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08.08.2019 - 13:31| AA

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kente konser için gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu '07' numaralı forma hediye etti

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan Jennifer Lopez ile konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu '07' numaralı forma hediye ettiğini gösteren fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öztürk, daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi." ifadeleriyle paylaştı.

Hem kulübün hem de Öztürk'ün paylaşımları kısa sürede çok sayıda kırmızı-beyazlı taraftarca beğenildi.

Jennifer Lopeze Antalyaspor forması

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