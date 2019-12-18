Jessica May eşiyle memleketine uçtu

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, önceki gün fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara ile memleketine gitti. Güzel oyuncu, Brezilya yolunda eşiyle böyle selfie yaptı.

May, paylaşımına, "8 yıldır aynı yol, aynı heyecan" notunu düştü.