18.12.2019 - 08:52 |
Jessica May eşiyle memleketine uçtu
Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki gün fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara ile memleketi Brezilya'ya uçtu. May, uçakta eşiyle çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Show TV ekranlarında yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, önceki gün fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara ile memleketine gitti. Güzel oyuncu, Brezilya yolunda eşiyle böyle selfie yaptı.
May, paylaşımına, "8 yıldır aynı yol, aynı heyecan" notunu düştü.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.