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HaberlerCaddeJessica’yı muhlama ile besliyor!
18.09.2019 - 08:05 |

Jessica’yı muhlama ile besliyor!

Brezilyalı oyuncu Jessica May ile fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendiler.

Jessica’yı muhlama ile besliyor!

"Dert Bende" adlı ilk sinema filmin galasında giyeceği kıyafet provası için Nişantaşı'na geldiklerini söyleyen çiftin neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan çift, May'ın zayıfladığı hakkında ünlü oyuncunun eşi Hüseyin Kara'da ilginç bir açıklama geldi. Kara, "Ben askerdeyken Jessica kendine iyi bakamamış. O yüzden bu kadar çok zayıfladı. Sürekli memlekete götürüp muhlama yediriyorum eski haline dönsün diye" dedi.

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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