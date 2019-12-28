'Jet Sosyete'de 'Burhan Altıntop' sürprizi

'Jet Sosyete'de yıllar sonra yeniden buluşan Ata Demirer ve Gülse Birsel, bir döneme damga vuran 'Avrupa Yakası' dizisindeki 'Volkan' ve 'Aslı Sütçüoğlu' karakteriyle seyirci karşısına çıktı. 2009'da ekranlara veda eden 'Avrupa Yakası'nda Engin Günaydın'ın canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle ilgili detay izleyenleri gülümsetti.

Volkan, 50 yaşına gelen Burhan Altıntop'un hala kendi evlerinde yaşadığını anlattı: Burhan Bey 50 yaşında hala bizimle, bıktım bu aileden.