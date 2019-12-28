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28.12.2019 - 15:36 |

'Jet Sosyete'de 'Burhan Altıntop' sürprizi

Gülse Birsel imzalı 'Jet Sosyete' dizisinin yılbaşı özel bölümüne konuk oyuncu olarak Ata Demirer katıldı. Ünlü komedyenin hayat verdiği 'Volkan' karakterinin, "Burhan Bey 50 yaşında hala bizimle, bıktım bu aileden" sözleri dikkat çekti.

'Jet Sosyete'de 'Burhan Altıntop' sürprizi

'Jet Sosyete'de yıllar sonra yeniden buluşan Ata Demirer ve Gülse Birsel, bir döneme damga vuran 'Avrupa Yakası' dizisindeki 'Volkan' ve 'Aslı Sütçüoğlu' karakteriyle seyirci karşısına çıktı. 2009'da ekranlara veda eden 'Avrupa Yakası'nda Engin Günaydın'ın canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle ilgili detay izleyenleri gülümsetti.

Volkan, 50 yaşına gelen Burhan Altıntop'un hala kendi evlerinde yaşadığını anlattı: Burhan Bey 50 yaşında hala bizimle, bıktım bu aileden.

Jet Sosyetede Burhan Altıntop sürprizi

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