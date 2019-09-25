25.09.2019 - 12:37 |
Jet Sosyete’den dram dizilerini tiye alan tanıtım
Ekranda başlayan yolculuğunu dijital dünyaya taşıyan ve yeni bölümleriyle puhutv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jet Sosyete’, dram dizilerine gönderme yapan ilk teaser’ıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yeni bölümleriyle yolculuğuna puhutv’de devam edecek Gülse Birsel imzalı sevilen dizi ‘Jet Sosyete’ yeni sezon teaser’ıyla hayranlarına bayram havası yaşattı.
Zaman zaman tartışma konusu olan dizilerdeki şiddet yüklü sahnelere ve ağdalı anlara gönderme yapan tanıtımıyla izleyenleri kahkahaya boğan ‘Jet Sosyete’, ekim ayından itibaren yeni bölümleriyle puhutv’de olacak.