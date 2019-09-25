Jet Sosyete’den dram dizilerini tiye alan tanıtım

Yeni bölümleriyle yolculuğuna puhutv’de devam edecek Gülse Birsel imzalı sevilen dizi ‘Jet Sosyete’ yeni sezon teaser’ıyla hayranlarına bayram havası yaşattı.

Zaman zaman tartışma konusu olan dizilerdeki şiddet yüklü sahnelere ve ağdalı anlara gönderme yapan tanıtımıyla izleyenleri kahkahaya boğan ‘Jet Sosyete’, ekim ayından itibaren yeni bölümleriyle puhutv’de olacak.