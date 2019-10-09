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09.10.2019 - 10:58 |

Jet Sosyete'den yeni sezon sürprizleri

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, BKM yapımı sevilen komedi dizisi Jet Sosyete, 50 dakikalık yeni bölümleriyle üçüncü sezonuna cuma günü başlıyor.

Jet Sosyete'den yeni sezon sürprizleri

Üçüncü sezonuna puhutv.com'da başlayacak olan Jet Sosyete komik bölümleriyle takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Jet Sosyete ekibi, şu sıralar hayranlarına çeşitli sürprizler hazırlıyor.

Jet Sosyete üçüncü sezonunda sürpriz konuk oyuncularıyla adından sıkça söz ettirecek.Dizinin ilk bölümünde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimler yer alıyor.

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in rol aldığı Jet Sosyete’nin senaryosunu Gülse Birsel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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