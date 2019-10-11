Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk’ın yazışmaları yayınlansın

'Kurgu iddialar ile itibarını zedelediği' gerekçesiyle eski eşi Amber Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat davası açan Johnny Depp, bu kez de eski eşinin Elon Musk ile yazışmalarının yayınlanmasını talep etti.

Depp, boşandıktan sonra girişimci Elon Musk ile ilişkiye başlayan Amber Heard’ün evlilikleri sırasında da kendisini Musk ile aldattığını iddia etmişti.