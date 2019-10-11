MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeJohnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk’ın yazışmaları yayınlansın
11.10.2019 - 15:30 |

Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk’ın yazışmaları yayınlansın

ABD'li aktör Johnny Depp, 2017 yılında boşandığı Amber Heard'ün Elon Musk ile olan yazışmalarının yayınlanmasını istedi.

Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk’ın yazışmaları yayınlansın

'Kurgu iddialar ile itibarını zedelediği' gerekçesiyle eski eşi Amber Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat davası açan Johnny Depp, bu kez de eski eşinin Elon Musk ile yazışmalarının yayınlanmasını talep etti.

Depp, boşandıktan sonra girişimci Elon Musk ile ilişkiye başlayan Amber Heard’ün evlilikleri sırasında da kendisini Musk ile aldattığını iddia etmişti.

    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk’ın yazışmaları yayınlansın

    Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk’ın yazışmaları yayınlansın

    Buray binicilik dersi alıyor

    Buray binicilik dersi alıyor

    Nefise Karatay: TV projesiyle ekranda olacağım

    Nefise Karatay: TV projesiyle ekranda olacağım

    'Araba hastası bir oğlum var'

    'Araba hastası bir oğlum var'

    Sıradaki Haber