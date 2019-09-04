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04.09.2019 - 08:23

Justin Bieber: İntiharın eşiğinden döndüm

Justin Bieber önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımla erken yaşta gelen şöhret nedeniyle uyuşturucu kullandığını ve intiharın eşiğinden döndüğünü itiraf etti.

Justin Bieber: İntiharın eşiğinden döndüm

Justin Bieber önceki gün Instagram'dan bir yazı paylaştı.

''ŞÖHRET BENİ YOK EDECEKTİ''
Çocukken edindiği şöhretin kendisini intiharın eşiğine getirdiğini söyleyen şarkıcı ''Alçak gönüllülük yaşla gelir. 18 yaşımda hayata dair hiçbir bilgim yokken milyonlarca dolara ve istediğim her şeye sahiptim. Bu beni kötü kararlar almaya itti.

19'umda ağır uyuşturucu kullanmaya başladım. 20 yaşıma geldiğimde düşünebileceğiniz her yanlış kararı almıştım.

Kadınlara saygısız davrandım. Zaman zaman artık yaşamak istemediğimi düşünüyordum'' diye yazdı.

Justin'in paylaşımı 15 saatte 3 milyon beğeni aldı. (Posta)

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