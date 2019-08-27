Kaan Tangöze bu sefer başardı!

Çocukların ‘Biz çok sıkılıyoruz’ dediği duyulmuştu. Bu sözler Kaan Tangöze'nin aklını başına getirdi. Hafta sonu için çocukları alan şarkıcı Hakan ve Volkan'ı Yalıkavak'taki bir su parkına gö-türdü. Çocukları bir an olsun yalnız bırakmayan Tangöze tüm gününü onlara ayırdı. Bir hayli yorgun düşen baba, bol bol fotoğraf çekerek, çocukların eğlenceli anlarını görüntüledi.

Kaan Tangöze daha önce de çocukları alıp eşi Kıvılcım Ural'la birlikte Ulus Parkı'ndaki kafede saatlerce oturunca çocukların canı sıkılmıştı.







