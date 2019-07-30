30.07.2019 - 15:31
Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?
2016 yılında nikâh masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçen haftalarda sürpriz bir kararla boşanmıştı.
Eski eşlerin dün Instastory'den paylaştıkları fotoğraflar takipçilerini heyecanlandırdı.
Aynı dakikalarda paylaşılan günbatımı fotoğrafları 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.
Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu cephesinden yapılan açıklamada 'Tamamen tesadüf' denildi. (Posta)
Adana kebabına alternatif "ütü tost"Adana’da 3 kuşaktır 'ütü tostu' yapan ve 'ütü tost' markası ile tarifinin patentini alan aile, tablada yapmaya başladıklarını tost ile restoran zinciri oldu. Sosyal medya sayesinde Türkiye ve dünyada tanınan ütü tost ise Adanalılara kebaptan sonra alternatif yiyecek oldu. Ankara'da henüz 23 yaşındayken, 1971 yılında makineyle tost yapıp satan Nedim Şimşekyılmaz (71), elektriklerin kesilmesi nedeniyle kömürlü ütüyle tost yapmaya başladı. İşlerini büyüttükten sonra memleketi Adana'ya gelen Şimşekyılmaz, oğlu Cüneyt Şimşekyılmaz ve diğer aile üyeleriyle birlikte açtığı Gökhan Büfe adlı dükkanda müşterilerine hizmet vermeye devam etti.