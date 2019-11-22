22.11.2019 - 07:50 |
Kaban tüyosu
Bensu Soral, yüzü olduğu Koton’un beşinci reklam filminde, kaban koleksiyonuyla ekranlara geliyor.
Çekimleri Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen reklamda, sezonun ipuçlarını veren oyuncu, “Bu kışın olayı, canlı renkli kabanlar. Cepler büyük, yakalar da havalı” dedi.
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