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22.11.2019 - 07:50 |

Kaban tüyosu

Bensu Soral, yüzü olduğu Koton’un beşinci reklam filminde, kaban koleksiyonuyla ekranlara geliyor.

Kaban tüyosu

Çekimleri Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen reklamda, sezonun ipuçlarını veren oyuncu, “Bu kışın olayı, canlı renkli kabanlar. Cepler büyük, yakalar da havalı” dedi.

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Cadde Yazarları

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