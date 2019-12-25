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25.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Kaderin cilvesi

Eda Ece, trafikte kağıt toplarken karşılaştığı Kader’in “Üşüyoruz Eda Abla” demesi üzerine, mağazaya götürüp, mont aldı

Kaderin cilvesi

Eda Ece, Etiler trafiğinde seyrederken, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader isimli kız çocuğunun “Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda Abla” sözlerine, kayıtsız kalmadı. Kader ve abisi Kenan Ali’yi mağazaya götürerek, mont alan oyuncu, aileye de para yardımı yaptıktan sonra telefon numarasını yazıp, Kader’e verdi.

Sosyal kuruluşlar yerine bu tarz yardımlar yaptığını anlatan Ece, otomobiline binmek üzereyken ailenin kullandığı aracın lastiğinin çıktığını ve kimsenin ilgilenmediğini duyunca, “Nasıl yardımcı olmazlar?” diyerek, tepki gösterdi. Oyuncu, taksi tutarak, parasını ödedi ve şoförüne aileyle ilgilenmesini istedi.

Magazin Bülteni (25.12.2019).
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Cadde Yazarları

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