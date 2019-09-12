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HaberlerCadde'Kadın bir eliyle beşiği sallar, bir eliyle dünyayı sallar'
12.09.2019 - 13:52

'Kadın bir eliyle beşiği sallar, bir eliyle dünyayı sallar'

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam 'Erol Evgin 50. Yıl Konserleri' kapsamında Ankara ODTÜ Vişnelik’te konser verdi.

'Kadın bir eliyle beşiği sallar, bir eliyle dünyayı sallar'

Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” şarkısıyla açan Erol Evgin, iki saat sahnede kaldı.

Müzikseverlerin coşkulu bir gece yaşadığı konserde usta sanatçı, "Kadın bir eliyle beşiği sallar, bir eliyle dünyayı sallar. Geçtiğimiz hafta Avrupa’yı sallayan, kadının gücünü hissetmeye çok ihtiyacımız olan bir dönemde, herkesi tek yürek yapan Filenin Sultanları'nı kutluyorum” sözlerinin ardından 'Memleketim' şarkısını söyledi.

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