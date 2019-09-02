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02.09.2019 - 07:50

Kadın cinayetlerine dikkat çekti

Şebnem Ferah, Milyon Yapım Organizasyon tarafından altıncısı düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nin finalini yaptı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekti

Şebnem Ferah, Milyon Yapım Organizasyon tarafından altıncısı düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nin finalini yaptı. Sanatçı, yaklaşık 50 bin müziksevere
‘Sözde Namus’ parçasını seslendirmeden önce, kadın cinayetlerine dikkat çekip, “Sizden tüm kalbimle ve samimiyetimle bir ricam var. Lütfen hiçbir şeyinizi ahlak bekçiliğine soyunmuş herhangi bir insanın yönlendirmesine müsaade etmeyiniz. Vicdanınıza, içinizdeki güzelliklere, temiz kalbinize, yakınlarınıza, ailenize, dostlarınıza ve en önemlisi kendinize güveniniz” dedi.

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