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12.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Kadın-erkek eşitliği mesajı!

Deniz Berdan, ‘anaerkil’ olarak tanımladığı markası ‘DB Berdan’la, Londra Moda Haftası’ndan sonra sezon finalini, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da yaptı.

Kadın-erkek eşitliği mesajı!

 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda, cinsiyet kalıplarını yıkmaya davet ettiğini belirten modacı, 90’lardan esinlendiği hip-hop kültürüyle, dikkat çekti. Dekorla ormana dönüştürülen alanda, etkinliği izleyenler arasında yer alan Aslıhan Abacı ve Nejdet Ayaydın, sportif şıklığıyla beğeni topladı.

Kadın-erkek eşitliği mesajı

12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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