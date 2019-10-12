12.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Kadın-erkek eşitliği mesajı!
Deniz Berdan, ‘anaerkil’ olarak tanımladığı markası ‘DB Berdan’la, Londra Moda Haftası’ndan sonra sezon finalini, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da yaptı.
2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda, cinsiyet kalıplarını yıkmaya davet ettiğini belirten modacı, 90’lardan esinlendiği hip-hop kültürüyle, dikkat çekti. Dekorla ormana dönüştürülen alanda, etkinliği izleyenler arasında yer alan Aslıhan Abacı ve Nejdet Ayaydın, sportif şıklığıyla beğeni topladı.