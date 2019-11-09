Kadın girişimciler buluşacak

2 bin 500’ü aşkın kadının bir araya geldiği organizasyonda, sürdürebilirlikten modaya, sağlıklı yaşamdan sanata kadar birbirinden farklı konular konuşulacak. Tuncer, “Kadın girişimcilerimizi, katılımcılarımızla buluşturarak, onların feyz ve ilham almasını amaçlıyoruz” dedi.