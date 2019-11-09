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09.11.2019 - 07:50 |

Kadın girişimciler buluşacak

Girişimci kadınların, iş hayatındaki başarısını desteklemek üzere Ayşegül Tuncer tarafından kurulan Alaluxa Platformu, 12 Kasım’da Raffles Hotel’de birçok markaya ev sahipliği yapacak.

Kadın girişimciler buluşacak

2 bin 500’ü aşkın kadının bir araya geldiği organizasyonda, sürdürebilirlikten modaya, sağlıklı yaşamdan sanata kadar birbirinden farklı konular konuşulacak. Tuncer, “Kadın girişimcilerimizi, katılımcılarımızla buluşturarak, onların feyz ve ilham almasını amaçlıyoruz” dedi.

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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