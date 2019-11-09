09.11.2019 - 07:50 |
Kadın girişimciler buluşacak
Girişimci kadınların, iş hayatındaki başarısını desteklemek üzere Ayşegül Tuncer tarafından kurulan Alaluxa Platformu, 12 Kasım’da Raffles Hotel’de birçok markaya ev sahipliği yapacak.
2 bin 500’ü aşkın kadının bir araya geldiği organizasyonda, sürdürebilirlikten modaya, sağlıklı yaşamdan sanata kadar birbirinden farklı konular konuşulacak. Tuncer, “Kadın girişimcilerimizi, katılımcılarımızla buluşturarak, onların feyz ve ilham almasını amaçlıyoruz” dedi.