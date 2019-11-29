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29.11.2019 - 07:50 |

Kadın gücü ilham veriyor

Jennifer Lopez, 2002 yılında çıkardığı Glow isimli parfümünün ardından, koku sektörüne döndü.

Kadın gücü ilham veriyor

Jennifer Lopez, 2002 yılında çıkardığı Glow isimli parfümünün ardından, koku sektörüne döndü. Promise adını verdiği parfümünü çıkaran şarkıcı, katalog çekimleri için kamera karşısına geçti. Lopez, DailyMail.com’a yaptığı açıklamada, “Ailedeki kadınların kendisine güç verdiğini belirterek, “Bu beni ayakta tutuyor. Annem, kız kardeşlerim ve kızım bana ilham kaynağı oluyor” ifadelerini kullandı.

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