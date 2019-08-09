09.08.2019 - 07:50
Kadına sanatsal yorum
Pınar Kalem’in, Projehane çatısı altındaki ikinci kişisel sergisi ‘İçimdeki Kadın’, önceki gün Bodrum Torba Voyage’da sanatseverlerle buluştu.
Çalışmalarında spatula tekniği kullandığını belirten sanatçı, “Arka planda kadınların kırılganlığı, naifliği ve iç dünyasını yansıtırken, hayvan figürleriyle insanlara ve dünyaya gösterdiği yüzünü simgeledim. Eserler, hemcinslerimin dirençli, azimli, üretken, bir o kadar özgür yanını tasvir ediyor” diye konuştu. Sergi, bu ay sonuna kadar ziyarete açık olacak. LALE DANIŞMAN