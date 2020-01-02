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02.01.2020 - 07:50 |

Kadına şiddet mesajı

Sanatçılar yılbaşında başta Kıbrıs ve İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye’de sahne alarak izleyenleri coşturdu. Şarkıcılar, 2020’nin ilk dakikalarında kadına şiddetin bitmesi için mesaj verdi

Kadına şiddet mesajı

Funda Arar, Nuh’un Gemisi Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, altın rengi, yedi kilo swarovski taş kullanılarak hazırlanan Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle dikkat çekti. 2020’de kadına şiddetin son bulmasını dileyen Arar, “Artık bitmesini istiyorum. Kadınların mutlu olduğu günleri görmek dileğiyle” dedi.
Deniz Seki, Mersin Jolly Joker sahnesindeydi. Gülşah Saraçoğlu tasarımıyla izleyici karşısına çıkan şarkıcı, “Yeni yılda sağlık ve mutluluk dilerken, kadınların istismar edilmediği, huzur dolu bir sene olsun. Geçtiğimiz yılı nazarla kapattık. Şükür yine sahnedeyim sizlerleyim. Allah sağlık versin” diye konuştu.

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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Kadına şiddet mesajı

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