‘Kadına tek şiddet, aşk olmalı’

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık, Türkiye Vizyon Ödülleri gecesinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı. “Bu işi yapabiliyor olmak zaten bizim için bir ödül” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Temamız kadına şiddetmiş... Kadına tek şiddet, şiddetli bir aşk olmalı. Yuvayı yuva yapan kadınımızdır. Onlar okşanmalı, sevilmeli, şefkat gösterilmeli ve başımızın üstünde sırça bir taç gibi taşınmalı.”