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HaberlerCadde‘Kadına tek şiddet, aşk olmalı’
24.08.2019 - 07:50

‘Kadına tek şiddet, aşk olmalı’

Kerem Alışık, Türkiye Vizyon Ödülleri gecesinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı.

‘Kadına tek şiddet, aşk olmalı’

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık, Türkiye Vizyon Ödülleri gecesinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı. “Bu işi yapabiliyor olmak zaten bizim için bir ödül” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Temamız kadına şiddetmiş... Kadına tek şiddet, şiddetli bir aşk olmalı. Yuvayı yuva yapan kadınımızdır. Onlar okşanmalı, sevilmeli, şefkat gösterilmeli ve başımızın üstünde sırça bir taç gibi taşınmalı.”

‘Kadına tek şiddet, aşk olmalı’

17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
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