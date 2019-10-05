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05.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Kadının gücü!

Simay Bülbül, iz bırakan insanları ele aldığı ‘Kapıları Aralayan Kadınlar’ adlı yeni koleksiyonunu, Hangarist’te düzenlediği defileyle tanıttı.

Kadının gücü!

Piyanist İbrahim Yazıcı ve solist Selva Erdener’in canlı performansı eşliğinde gerçekleşen etkinliğe, Tuvana Büyükçınar, Özlem Güsar ve Gonca Vuslateri’nin de aralarında yer aldığı konuklar katıldı. Organizasyonda, zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi başarmış, sinema, bilim ve sağlık gibi farklı disiplinlerde başarılara imza atmış kadınların portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi de sanatseverlerle buluştu. 

Kadının gücü

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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